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Kırıkkale'de 5 Polise Gözaltı (2)

Kırıkkale'de 5 Polise Gözaltı (2)

BİR POLİS TUTUKLANDIKırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan H.C. tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 polis ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de 5 Polise Gözaltı (2)

BİR POLİS TUTUKLANDI

Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan H.C. tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 polis ise serbest bırakıldı.

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