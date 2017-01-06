Kırıkkale'de 5 Polise Gözaltı (2)

BİR POLİS TUTUKLANDI



Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan H.C. tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 polis ise serbest bırakıldı.