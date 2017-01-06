BİR POLİS TUTUKLANDI
Kırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan H.C. tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 polis ise serbest bırakıldı.
Kırıkkale'de 5 Polise Gözaltı (2)
BİR POLİS TUTUKLANDIKırıkkale'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan H.C. tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 polis ise serbest bırakıldı.
BİR POLİS TUTUKLANDI
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