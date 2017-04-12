Kırıkkale'de 3 eve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı



KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez ve ilçelerinde 3 ayrı eve eş zamanlı yaptıkları operasyonlarda 5 kişi, Gaziantep'te ise 1 kişi olmak üzere 6 kişi yakalandı.



Yapılan operasyonlarda, Kırıkkale ve ilçelerinde olmak üzere D.C., E.Y., N.F., O.A. ve K.A ile Gaziantep'de yakalanan H.T.T. olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise DEAŞ örgütüne ait olduğu tespit edilen görsel dokümanlar, DEAŞ bayrağı, bilgisayar ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların soruşturması sürdürülüyor.



Kırıkkale'de bir süre önce yapılan DEAŞ operasyonunda ise 13 kişi yakalanıp, sevk edildikleri Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönedrilmişti.