Kırıkkale'de 1. Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı

Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı gerçekleştirildi.



17 ülkeden yerli ve yabancı 70 akademisyenin katıldığı çalıştayda Batı Medyasının Ortadoğu'ya ve Göçmenlere Bakışındaki Problemler" başlıklı bir sunum yapan Akademik Perspektif Enstitüsü Başkanı Dr. Oğuzhan Yanarışık, batılı ülkelerin göçmenlere karşı takındığı olumsuz tavırda batı medyasına hakim olan sorunlu yaklaşımın etkilerini değerlendirdi.



Türkiye'nin milyonlarca göçmene büyük bir misafirperverlikle kucak açtığını vurgulayan Yanarışık, batılı ülkelerin bu konuda sınıfta kaldığının altını çizdi. Yanarışık, bu süreçte AB'nin sahibi olduğunu iddia ettiği bütün insani değerleri ayaklar altına alma pahasına, göçmenlere sert ve hakkaniyetten uzak bir tutum sergilediğini belirtti. Yanarışık, ana akım batı medyasının sürekli negatif olaylara odaklanma, bölge insanına tepeden bakan bir üslup kullanma, samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım benimseme, gazetecilikle aktivizmi birbirine karıştırma, çarpıtma ve hatta yalan söyleme yöntemlerine başvurmasını eleştirdi.



"Ortadoğu ve mülteciler hakkında çarpık bilgilendirme neticesinde ortaya çıkan durum aslında yönlendirilmiş cehalettir" diyen Yanarışık, "Medya yayınları batı toplumlarında sürekli farklı seviyelerde seyreden ve son dönemde zirve yapmış gözüken İslamofobi ve yabancı/göçmen düşmanlığı gibi hastalıkların arkasında yatan en temel faktörlerin başında geliyor. Ortalama bir Batılının bu kasıtlı yanlış bilgilendirme bombardımanının etkilerinden kurtulabilmesi oldukça zor. Göçmenler hakkında önyargılı yaklaşımlardan uzak durmak isteyen batılılarda bile, Ortadoğu hakkında seyrettiği, okuduğu veya dinlediği pek çok olumsuz yayının izlerini görmek mümkün" şeklinde konuştu.



Bu durumun sanıldığının aksine, aslında sadece mülteciler için değil, Batının kendisi için de büyük bir problem teşkil ettiğini ifade eden Dr. Oğuzhan Yanarışık, "Yanlış ve kasıtlı olarak çarpıtılmış bilgiler ile donanan aktörlerden doğru politikaların çıkması pek mümkün olmuyor. Batının yerel ve küresel ölçekte son dönemde içinden bir türlü çıkamadığı krizler, bu konuda önemli uyarılar veriyor" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE