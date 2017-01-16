Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı Kuş Katliamının Takipcisiyiz

Kırıkkale Hüseyin Kahya Park'ında önceki gün kuşların zehirlenmesinin ardından Belediye Başkanı Mehmet Saygılı parkta bulunan kuşları yem verdi.



Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaşanan üzücü olayla ilgili olarak belediye veteriner işleri müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve doğa koruma derneği olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Kuşların ölümüne sebep olan kişi veya kişilerin bulunması için çalışmalarında sürdüğünü belirten Başkan Saygılı, "Kırıkkale'mizin en önemli parklarından biri olan Hüseyin Kahya Park'ında yaşanan bu olay bizleri ve vatandaşlarımızı derinden üzdü. Bizlerde yaşanan olayın ardından parka gelerek kuşlarımızı yemledik. Bu kuşlar parkımız yapıldığı tarihten bu tarafa yaklaşık 40 yıldır burada varlar, inşallah bir daha böyle üzücü olaylar yaşanma" ifadelerini kulandı.



Emniyet Müdürlüğünün çevrede bulunan tüm mobese kameraları inceleyerek olay saatinde kimlerin yem verdiğini belirlemeye çalıştığını kaydeden Mehmet Saygılı, "Olay duyulduktan sonra belediye veterinerlik işleri ekiplerimiz güvercinlere müdahale ederek, ilaç verip kusturmuşlar. Kuşturulan kuşlar iyileştiler. Ben kendim hayvanları özellikle güvercinleri çok seven birisiyim. Bu kuşlar şehrimizin doğal güzelliklerinden bir tanesidir. Bu kuşlara belediye ve çevrede bulunan esnaf bakıyor. İnşallah yaşanan olayda kötü bir niyet yoktur eğer varsada cezanısını çekeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Konu hakkında kesin bir şey söylemek için erken ancak zehirli buğday verilme hadisesi varsa bunun gece saatlerinde yapıldığını söyleyebilirim çünkü gündüz böyle bir şeyin yapılmasına kimse müsade etmez"şeklinde konuştu.



Hüseyin Kahya Park'ındaki güvercinlerin hem parkın hemse şehrin bekcileri olduğunu anlatan Başkan Saygılı, "Hepimizin bu kuşlara sahip çıkması gerekir. Şehrimizde yaşayan en güzel hayvanlar şüphe yokki güvercinlerdir. Bu kuşların hiç kimse zararı yoktur. Kırıkkale halkından aksi yönde bir davranış beklemiyorum" dedi. - KIRIKKALE