Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte yapılan tüm çalışmalar için seferber olduklarını belirterek Kırıkkale'nin adının geçtiği her yerde bu şehrin çocukları olarak var olacaklarını vurguladı.



Kırıkkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları İHA'ya değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli olmakla her zaman gurur duyduğunu ifade ederek Kırıkkale'nin çocukları olarak Kırıkkale'nin adının geçtiği her şeye destek vereceklerini ve her yerde var olacaklarını ifade etti.



Başkan Saygılı, "Kırıkkale bizim memleketimiz. Bu şehrin çocukları olarak biz her zaman olacağız. Bizler Kırıkkaleli olarak Kırıkkalelilik ruhunu ve Kırıkkale bilincini her zaman ve her yerde yaşatmak zorundayız" dedi.



"Kırıkkale için tüm riskleri göze alırım"



Başkan Saygılı, "Şu anda bulunduğum makam sadece ve sadece halkımıza hizmet etme makamıdır. Ben sadece halkımıza hizmet etmek için bu makama talip oldum. Yapılan hizmetlerin karşılığında beklediğim tek şey Allah'ın rızasından başka bir şey değildir. Belediye başkanlığı riskli ve sorumlu meslektir. Risk alarak görev yapıyor ve halka hizmet etmeye çalışıyorsanız bu büyük bir kazançtır. Hiç iş yapmazsanız riski yoktur. Ben görevimi şehrim için yapıyorum. Bu anlayış içerisinde şehrini çağın gereklerine uygun bir şekilde geleceğe taşımak bir başkan olarak müthiş bir onurdur. Ben bu onuru yaşıyorum ve Kırıkkale için tüm riskleri sonuna kadar alıyorum" şeklinde konuştu.



"Trafik problemi çözülüyor"



Şehir merkezi trafiğinin her geçen gün problem olduğuna dikkati çeken başkan Saygılı,"Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak 700 araçlık otopark yapım çalışmalarına başladık. Şehir merkezi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan açık otopark çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sayede Karşıyaka Yuva Mahallesine ikinci bir yol açılmış olacak. Çalışmaları sürekli olarak yerinde inceleyerek, hızlanması konusunda gerekli talimatları verdik. Kırıkkaleli hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE