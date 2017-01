Kırıkkale Adliyesi'nde Kitap Okuma Kampanyası

Kırıkkale Büro Memur-Sen Adliye Temsilcisi Fatih Genç tarafından Kırıkkale adliye personeli arasında Kitap okuma alışkanlığı edinmek, yeni bilgiler öğrenmek, tarihimizi, bugünü ve yarınımızı daha iyi değerlendirmek adına, 'kitabını al gel" kampanyası başlattı.



Başlatılan kampanyada hakkında bilgi veren Büro Memur-Sen Adliye Temsilcisi Fatih Genç, "Bu kampanya ile her gün en az 10 dakikamızı kitap okumaya ayırarak, 20 gün içerisinde bir kitap okuyoruz. Kampanyaya katılan arkadaşlarımızın kitaplarıyla değişim yaparak okuduğumuz kitap sayısını arttırıyor ve böylelikle sürekli olarak kitap okumayı amaçlıyoruz" dedi.



Kitap okuma alışkanlığı edinmek isteyen arkadaşlarımız henüz 2. kitaplarımızı okumuş olmasına rağmen olumlu dönüşüm yaptıklarını söyleyen Genç, "Daha önceden hiç kitap okumadığını söyleyen ve artık kitap okumayı bırakmayacağını söylediği gibi kitabını eşinin veya çocuğunun da okuduğunu söyleyen birçok arkadaşımız oldu." şeklinde konuştu.



Fatih Genç, "Kitap okuma kampanyamızı duyan ve bu kampanyayı desteklediğini belirterek bizi tebrik eden ve destek veren kardeş sendikalarımızdan Eğitim Bir-sen Şube Başkanımız Murat Şahin de kitap okuma kampanyasına katılan arkadaşlarımıza Kelebeğin rüyası isimli kitapları hediye etti. Diğer kurumlardan da bu kampanyamıza destek olduğunu gördük. Yakın zamanda diğer kurumlarda her gün 10 dakika oku sloganı ile kitap okuma kampanyalarımız başlayacaktır. Umuyoruz ki bu kampanya her kuruma örnek olur ve güzel kentimizde kitap okumayan tek bir kişi bile kalmaz" ifadelerini kulandı. - KIRIKKALE