Kırıkhan Sanayi Sitesinde Dere Islahı Çalışması

EKİPLER 317 METRELİK ÇİFT TARAFLI DUVAR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taşkınların yaşandığı ve kötü koku yayarak çevre halkını rahatsız eden derede 317 metre çift taraflı duvar ve taş parke zemin çalışmasının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte dereye demir korkulukların da takılarak vatandaşların güvenliğini sağlayacaklarını belirtti.

Kırıkhan Sanayi Sitesindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı müjdesini alan Kırıkhanlı vatandaşlar, başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.