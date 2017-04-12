Kırıkhan Kaymakamı Erkayıran, Şehit Aileleriyle Buluştu

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, şehit aileleriyle bir araya geldi.



Kaymakam Erkayıran, Kırıkhan Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerinin ilçedeki okullara verilmesi kararı aldıklarını belirtti.



Erkayıran, her ay şehit aileleriyle bir araya geleceklerini ve şehit ailelerinden gelen istek ve önerileri yerine getireceklerini kaydetti.



Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, Kırıkhan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Abdullah Karaman da katıldı.