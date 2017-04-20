Kırıkhan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırıkhan'da uçurtma ve boyama şenliği düzenlendi.



Kırıkhan Belediyesinin bu yıl ilk kez başlattığı 1. Geleneksel Uçurtma ve Boyama Şenliği ilçe stadyumu yanında bulunan suni sahada gerçekleşti.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı açıklamada, dünyadaki en kıymetli varlıkların çocuklar olduğunu söyledi.



Çocuklara geçmişteki kültürü, sokaktaki uçurtma heyecanını şenlik halinde Kırıkhan'da yaşatmayı hedeflediklerini belirten Yavuz, "Bugün burası cıvıl cıvıl, çocuklarımız geçmişteki kültürüyle alanlara coşkuyla doldular. Bu tür faaliyetlerimiz Kırıkhan'da sürekli devam edecek, bunu geleneksel hale getirerek ailelerin de katıldığı program haline getirmeyi planlıyoruz." dedi.



Her yıl bahar aylarında düzenlenmesi planlanan şenliklerin Hatay'ın tüm ilçelerinin katılımıyla daha geniş ve müzik eşliğinde yapılacağı belirtildi.