Kırıkhan'da Öğrencilere Madde Bağımlılığı Anlatıldı

Kırıkhan ilçesinde öğrencilere, madde bağımlığının zararları konusunda konferans verildi.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Göğüs Hastalıkları Bölümü Anabilimdalı Başkanı Doç. Dr. Tülin Durgun Yetim, Kırıkhan Belediyesi Şehit Gülşah Güler Tesisleri'nde öğrencilerle bir araya gelerek madde bağımlığının zararlarını anlattı.



Yetim, uyuşturucunun günümüzün kanayan yarası olduğunu belirtti.



İnsanın kendi değerlerinden uzaklaştığında önce kendine sonra yakın çevresine zarar verdiğini ifade eden Yetim, şöyle devam etti:



"Sağlığa zararlı alışkanlıklar, psikolojik gelişimi açısından iyi ve örnek bir Türkiye olmanın önünde engel teşkil ediyor. Cep telefonları, bilgisayarlar kolay vazgeçemediğimiz bu cihazlar da sağlığa zararlı oluyor. Örf ve adetlerden uzaklaştıkça zararlı madde bağımlılığının arttığını görüyoruz. Eğer bir şeye bağlıysanız, onsuz yaşayamıyorsanız özgür değilsiniz demektir."



Konferansa, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve öğrenciler katıldı.