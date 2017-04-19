Kırıkhan'da Huzur Operasyonu

Kırıkhan ilçesinde polisin huzur operasyonunda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi ile ruhsatsız tabanca bulunduran 1 kişi göz altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı şüphesiyle Alparslan Mahallesi'nde M.S. (33)'nin evinde yaptığı aramada çiçeğin içine saklanmış 8 gram bonzai ile 11 gram esrar buldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.S'nin yanı sıra, uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla M.G (43) isimli şahsı gözaltına aldı.



Öte yandan Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesin'de durumundan şüphelenilen E.K. (35) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi.



E.K göz altına alındı.