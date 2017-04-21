Kırıkhan'da Belediye Hizmetleri

Kırıkhan Belediyesince kent ormanı içerisinde bin 100 dönümlük alanda, Çocuk ve Osmanlı Projesi hayata geçiriliyor.



Farklı oyun gruplarının yer aldığı, masal kahramanlarının evlerinin bulunacağı ve Osmanlı padişahlarının figürleriyle yer alacağı alanın bir kısmı 23 Nisan'da çocuklarla buluşturulacak.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede insanların nefes alabileceği, çocuklarıyla beraber zaman geçireceği bir alana ihtiyacı olduğunu söyledi.



Bu yüzden Çocuk ve Osmanlı Projesini hayata geçireceklerini belirten Yavuz, "Bu projeyle tüm oyun grupları ve masal kahramanlarını çocukların oyun alanına taşıyacağız." dedi.



Yavuz, 23 Nisan'da çocukları bu alana davet edeceklerini ve 1 ay içerisinde de burayı kullanılabilir hale getireceklerini aktardı.