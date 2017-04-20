Kırıkhan'da Belediye Çalışmaları

Kırıkhan'da düzenlenen toplantıda engellilerin sorunları görüşüldü.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, öğretmenevinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu söyledi.



Başkan Yavuz, engellilerin verdiği mücadelenin kendileri için örnek bir davranış olduğunu belirtti.



Engelli vatandaşların talebi üzerine Kırıkhan Engelliler Derneği yanındaki alana engelliler için bir kafe açacaklarının müjdesini veren Yavuz, "Kısmet olursa arkadaşlarımız projeyi hazırlıyorlar. Allah nasip ederse 19 Mayıs'ta hazır olacak bir şekilde teslim edeceğiz." dedi.



Yavuz, açılacak olan kafede engelli bireylerin çalışacağını ve kendi kazançlarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



Yavuz, daha sonra Kaymakam Mustafa Erkayıran ile birlikte engellilerin sorunlarını dinledi.