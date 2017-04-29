Kırıkhan Belediyesinin Çalışmaları

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları anlattı.



Başkan Yavuz, gazetecilerle birlikte Kent Ormanı'nda yapımı süren farklı oyun gruplarının yer aldığı, masal kahramanlarının evlerinin bulunacağı ve Osmanlı padişahlarının figürlerinin yer alacağı Çocuk ve Osmanlı Köyü projesi çalışmalarını yerinde inceledi.



İlçede belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlatan Yavuz, doğalgaz dağıtım çalışmalarına mayıs ayı içerisinde başlanacağını ve yıl sonuna kadar en az iki mahalleye doğalgaz verileceğini kaydetti.



Yavuz, Kırıkhan Belediyesi tarafından yer tahsisi sağlanan 35 dönümlük arazi üzerine 8 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan fakülte binası yapımının sürdüğünü ve ekim ayında tamamlanmasının planlandığını belirtti.



Yavuz, ayrıca, ilçede yapılan Kültür Han projesinin mayıs ayında ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalara başlanacağını aktardı.