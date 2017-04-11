Kırıkhan'a 400 Fidan Dikildi

Kırıkhan Gençlik Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 400 fidanı toprakla buluşturdu.



Kırıkhan Orman İşletme Şefliği çalışanları, Topboğazı mevkisinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere ağaç dikiminin önemi ve nasıl ağaç dikileceği konusunda bilgi verdi.



Öğrenciler daha sonra kızılçam fidanlarını dikerek, ilk can suyunu döktü.



Kırıkhan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Kalmaz yaptığı açıklamada, gençlerin doğaya olan duyarlılığını artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini, aynı etkinliği daha fazla kişinin katılımıyla daha geniş bir biçimde yapmayı planladıklarını söyledi.