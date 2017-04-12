Kırık Tenis Masasından Olimpiyat Şampiyonluğuna





RİO 2016 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisinde altın madalya kazandıran kas erimesi hastası Abdullah Öztürk'ün hayatı sporla değişti. Son 10 yılda sporun, hayatını kökten değiştirdiğini söyleyen Öztürk, kendisi gibi engelli olan kardeşiyle birlikte hayata sımsıkı tutundu. Engelli ailelere Çocuklarınızı eve hapsetmeyin diye seslenen Abdullah'ın başarısının sırrı ise, Asla pes etme, sonunda kazacaksında gizli.



Trabzon'da doğuştan kas erimesi hastalığıyla doğan milli raketin okula başladığında rahatsızlığı ilerledi, tekerlekli sandalyeye bağımlı oldu. Köyde eğitim imkanlarının azlığı nedeniyle 8 yaşında Ankara'ya taşındı. Ankara'da bir engelli okulunda eğitim hayatını devam ettirdi. Ailesi bir an olsun oğullarından desteğini çekmedi. Öztürk Ailesi önlerine çıkan tüm engelleri birer birer aştı.



KIRIK TENİS MASASI



Abdullah Öztürk sporla 10 yıl önce tanıştı. Okulda tekerlekli sandalye ile basketbol oynayan arkadaşlarından etkilenen Abdullah'ın, Rio'daki altın madalya yolculuğunun başlangıcı okuldaki kırık dökük masa tenisi masası oldu. Masa tenisi oynamaya başlayan Öztürk, kısa sürede Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.



HASTALIĞINI DURDURDU



Evden bile çıkmak istemezken artık gururla dolaştığını anlatan Abdullah Öztürk, spor sayesinde kas erimesi hastalığındaki ilerlemeyi durdurmayı başardı. Öztürk, Engelli aileleri, çocuklarını spora yönlendirsin. Kardeşim Ali ile engelimizi sporla aştık. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettik, madalyalar kazandık. İstedikten sonra her şey mümkün. Engellinin olmazsa olmazı spordur. Derece sorun değil, spor hayatla barışık olmanızı sağlıyor. Bir şeyleri başarmış olmanın verdiği mutlulukla sokaklarda rahatça dolaşabiliyorum. Bazen tanıyanlar çıkıyor, insan mutlu oluyor dedi.



ASLA PES ETME SONUNDA KAZANACAKSIN



2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye masa tenisindeki ilk, Rio'daki 2. altınını getiren Abdullah Öztürk, Rio'da finalde Çinli rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen, kendine 'Asla pes etme, sonunda kazanacaksın' diyerek toparlandı ve rakibini geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. O anları anlatan Öztürk, Rio için 11 aydır ailemden ayrı kaldım. Ama sonunda emeğimin karşılığını aldım. Kazandıktan sonra göz yaşlarımı tutamadım. Tribünde beni yetiştiren hocamla göz göze geldik. Herkes ağlıyordu. İnanılmaz bir duygu diye konuştu.



ÇOCUKLARINIZI EVE HAPSETMEYİN



Engelli çocuğu bulunan ailelere de seslenen Abdullah Öztürk, Çocuklarınızı eve hapsetmeyin. Yoksa onlara en çok kötülüğü siz yapmış olursunuz. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Bakanımız Akif Çatağay Kılıç'a tesisleri engellilere uygun hale getirdikleri ve engelleri aşmamız konusunda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Aileler çocuklarını evlerden çıkarsınlar. Böylece onlara en büyük iyiliği yapmış olurlar. Engelli çocuklarını spor salonlarına getirsinler, sosyalleşmelerini sağlasınlar. Çocuklarınızı sporla tanıştırınki öz güvenleri artsın. Onların bir şekilde kendi hayatlarını kurtarmalarına vesile olun. Engelli çocuklarınıza güvenin diye konuştu.



BAŞARIMIN TESADÜF OLMADIĞINI KANITLAMAK İSTİYORUM



Gece gündüz demeden, haftada 5-6 gün, günde 3-4 saat engellilere özel TOHM merkezinde çalışan milli sporcu, Başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum. Kaybolup giden sporculardan olmak istemiyorum. Hayalim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeniden ülkeme altın madalyayı getirmek. ve bu süreçte en büyük prensibim 'Asla pes etme, sonunda kazanacaksın'. Bunun için çalışıyorum dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Abdullah Öztürk'ten görüntüler



-Masa tenisi oynaması



-Salondan görüntüler



-Genel detaylar - Etme