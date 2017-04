Kırık Bardakla Boğazını Kesip İntihar Etti

AYDIN'da, kırık cam parçasıyla boğazına zarar vererek intihar girişimde bulunan 23 yaşındaki Uğur Can, kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, dün akşam Girne Mahallesi 2175 Sokak 23 numarada meydana geldi. İstanbul'daki bir üniversitenin gastronomi bölümünde okuyan Uğur Can, evde yalnız olduğu sırada, su bardağını kırıp boğazına zarar verdi. Eve gelen yakınları tarafından kanlar içerisinde yerde bulunan Uğur Can, haber verilmesiyle gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Can, yapılan müdahalele rağmen yaşamı yitirdi. Uğur Can'ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın