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Kırgızistanda Düşen Korgo Uçağının Görüntüleri

Kırgızistanda Düşen Korgo Uçağının Görüntüleri

DÜŞEN KARGO UÇAĞININ MÜRETTEBATI BELLİ OLDU İstanbul DHA) Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu.

Kırgızistanda Düşen Korgo Uçağının Görüntüleri

DÜŞEN KARGO UÇAĞININ MÜRETTEBATI BELLİ OLDU

İstanbul DHA) Bişkek'e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.

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