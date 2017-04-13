Kırgızistan İki Zirveye Hazırlanıyor

BİŞKEK (AA) – Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Dönem Başkanı Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısına ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gayriresmi zirvesine ev sahipliği yapacak.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkeziden yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in başkanlığında yapılacak AEYK toplantısına Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Moldova devlet başkanlarının katılmasının beklendiği belirtildi.



Bişkek'te düzenlenecek AEYK toplantısında liderlerin, AEB kapsamında ekonomik entegrasyonu ve uluslararası konuları ele alacağı ifade edildi.



Toplantıda ayrıca, Moldova'nın, AEB'ye, "gözlemci ülke" statüsü kazanmak için yaptığı başvurunun değerlendirileceği kaydedildi.



AEYK'nın son toplantısı Rusya'nın St. Petersburg kentinde aralık ayı sonunda yapılmıştı.



Toplantıda, İran, Hindistan, Singapur ve Mısır ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanması ve AEB gümrük kanunu dahil 24 anlaşmaya imza atılmıştı.



Bu yılın mart ayı başında Bişkek'te bir araya gelen AEB üye ülke başbakanları zirvesine, Rusya ile Belarus arasında petrol ve doğal gaz tartışması damga vurmuştu.



KGAÖ gayriresmi toplanacak





Cumhurbaşkanlığı Konutundaki kongre salonunda düzenlenecek AEYK toplantısının ardından KGAÖ gayriresmi zirvesinin yapılacağı belirtildi.



Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Belarus, Ermenistan ve Tacikistan'ın üyesi olduğu KGAÖ zirvesine üye ülke devlet başkanlarının katılacağı kaydedildi.



Toplantıda, örgütün gelişmesi ve bölgesel güvenliğin korunması alanında iş birliğinin derinleştirilmesi konularının masaya yatırılması bekleniyor.