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Kırgızistan Ekonomisi 2016'da Yüzde 3,8 Büyüdü
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Kırgızistan Ekonomisi 2016'da Yüzde 3,8 Büyüdü

Kırgızistan ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

Kırgızistan Ekonomisi 2016'da Yüzde 3,8 Büyüdü

Kırgızistan ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-aralık döneminde 413 milyar Kırgız somu (5 milyar 985 milyon 507 bin ABD doları) tutarında gerçekleştiğini kaydetti.

Sultanov, 2016'da Kırgızistan ekonomisinin yüzde 3,8 büyüdüğünü bildirdi.

Hükümetin hedefi ülkenin geçen yıl yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.

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