Kırgızistan Devlet Başkanının Kızının Emzirme Fotoğrafları Tartışma Yarattı

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in kızı, Instagram hesabından paylaştığı emzirme fotoğrafları nedeniyle ülkede tartışma konusu oldu.



Atabayev, nüfusunun yüzde 75'i müslüman olan Kırgızistan'ın 2011 yılından bu yana devlet başkanlığını yürütüyor.



Tartışma Atambayev'in en küçük kızı olan 20 yaşındaki Aliya Shagieva'nın hamileliğinin aşamalarını ve 6 aylık olan oğlu Tagir'i emzirme fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması ile başladı.





Ülkedeki muhafazakarların tepki gösterdiği paylaşımlara devam eden Shagieva, gelen eleştirilere yanıt olarak, "Namus hakkındaki kurallar ve düşünceler, zamana ve kültüre göre farklılık gösterebilir" dedi.





Shagieva aynı yanıtı şu cümleyle sonlandırdı: "Bu nedenle namus kavramı hakkında tartışmak anlamsız. Bundan bir kaç nesil sonra neyin kabul edilebilir olup olmayacağını kim bilebilir"





20 yaşındaki genç anne, hamileliğinin aşamalarını paylaşırken gelen eleştirilere verdiği yanıt sonrası paylaşımlarını sürdürdü.



Instagram hesabından yaptığı emzirme fotoğrafları paylaşımları ise ülkedeki tartışmayı büyüttü.



Paylaşımlarına gelen negative yorumlara verdiği bir cevapta, "Toplum emzirmeyi bir seksüel obje haline getirip sonra da yargılıyor" dedi.



Tartışmanın ülke sınırlarının dışına çıkarak büyümesi sonrası Aliya Shagieva Instagram hesabını kapattı.



Kadınlar Forumu isimli bir Kırgız sivil toplum kuruluşu, din eksenli bakış açısının son yıllarda kadınlar üzerinde ayrımcılığa neden olmaya başladığıını ortaya koyan bir rapor yayımladı.



Aynı raporda ayrımcılığın kırsal alanda daha fazla olduğu da ifade edildi.