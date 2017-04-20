Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in Kızının Emzirme Fotoğrafları Tepkiyle Karşılandı

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in kızı, Instagram hesabından paylaştığı emzirme fotoğrafları nedeniyle ülkede tartışma konusu oldu. Atabayev, nüfusunun yüzde 75'i müslüman olan Kırgızistan'ın 2011 yılından bu yana devlet başkanlığını yürütüyor.



Tartışma Atambayev'in kızı olan Aliya Shagieva'nın hamilelik ve sonrasında 6 aylık olan oğlu Tagir'i emzirme fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşması ile başladı.



Ülkedeki muhafazakarların tepki gösterdiği paylaşımlara devam eden Shagieva, gelen eleştirilere yanıt olarak: "Namus hakkındaki kurallar ve düşünceler, zamana ve kültüre göre farklılık gösterebilir" dedi.



Tartışmanın ülke sınırlarının dışına çıkarak büyümesi sonrası Aliya Shagieva, Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Benzer bir olay bu Nisan ayının başında oyuncu Başak Sayan'ın da başına gelmişti. Sosyal medyadan eşiyle hamilelik pozu veren Sayan, gelen eleştirilere de sert bir yanıt ile karşılık vermişti.