Kırgızistan'daki Heyelan

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan'ın güneyindeki Özgen ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan iki kız çocuğunun cesedine ulaşıldı.



Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu yerleşim birimindeki heyelanda toprak altında yedi aileye mensup 24 kişinin kaldığı anımsatıldı.



Arama kurtarma çalışmalarında iki kız çocuğunun cesedinin çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 22 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.



Bölgede etkili yoğun kar yağışına rağmen arama çalışmalarına yaklaşık 400 kişi katılıyor.



Heyelanda evleri zarar gören vatandaşlar çadırlara yerleştirilirken, Başbakan Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ve bazı milletvekilleri afet bölgesini ziyaret etti.



Ülkede bugün ulusal yas ilan edilmişti.