Kırgızistan'da Yeni Yıl Heyecanı - Bişkek

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'in ana meydan ve caddeleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında ışıklandırıldı.



Alatoo Meydanı'na Kırgız geleneksel figürleriyle süslü dev bir çam ağacı kuruldu.



Işıklarla süslenen meydanda ziyaretçilere, Rus ve Amerikan çizgi film karakterlerinin yanı sıra ay takvimine göre 27 Ocak'ta başlayacak Horoz yılı dolayısıyla farklı boyutlardaki horozlarla fotoğraf çektirme imkanı sunuluyor.



Yarın gündüz ve akşam konserlerin verileceği meydanda, gece yarısı havai fişek gösterisi yapılacak.