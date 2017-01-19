IHAAW112142-ASA/19-01-2017
- Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. 19.01.2017 11: 21: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kırgızistan'da Yaşanan Uçak Kazasının Ardından Hayatını Kaybeden İki Pilot ve Bir Teknisyenin...
IHAAW112142-ASA/19-01-2017 - Kırgızistan’da yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazeleri Türkiye’ye getirildi.
IHAAW112142-ASA/19-01-2017
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