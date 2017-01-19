Kırgızistan'da Uçak Kazasında Ölen Üç Mürettebat İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor

Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyen için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.



Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazesi bu sabah Türkiye'ye getirildi. ACT personeli tarafından karşılanan kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve teknisyen İhsan Koca'nın cenazeleri daha sonra cenaze namazı kılınması için Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Hayatını kaybeden mürettebat için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. - İSTANBUL