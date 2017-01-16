ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olayda 6'sı çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, yerleşim yerlerinin üzerine düştüğü, ölenlerin çoğunluğunun uçağın enkazı altında kalan evlerden çıkarıldığı belirtiliyor. - BİŞKEK
Kırgızistan'da Uçak Evlerin Üzerine Düştü: 16 Ölü
ACT Havayolları’na ait Türk kargo uçağı Bişkek’teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü.
ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'tan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi.
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