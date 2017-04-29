Kırgızistan'da Toprak Kayması: 24 Kayıp

Kırgızistan'ın Oş kentinde şiddetli yağışların ardından toprak kayması meydana gelirken, 24 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Oş kentindeki Uzgen köyünde, şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymak meydana geldi. Acil Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 11 evin hasar gördüğünü, 9 kişinin ise toprak altında kaldığını ve 24 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Yerel yönetimin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, bölgedeki insanların heyelan riskine karşı uyarıldığını, bölgeyi terk etmeleri önerildiği ifade edildi.



Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları için bölgede 180'den fazla acil bakanlık personelinin yer aldığını kaydetti.



Kırgızistan'da 2017 yılından itibaren yaklaşık 25 kere toprak kaymasının meydana geldi.



(İHA)