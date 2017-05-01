Kırgızistan'da Özel Güvenlik Şirketi Soyuldu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te özel bir güvenlik şirketinin deposundan 20 silah çalındığı bildirildi.



Akipress haber ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kentte özel bir güvenlik şirketinin deposuna camı kırarak giren kişi ya da kişiler, aralarında travmatik silahlar ve av tüfeklerinin de bulunduğu 20 silahı alarak kaçtı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.