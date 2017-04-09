Kırgızistan'da Oy Verme Işlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.



Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bin 994 seçmenden 874'ünün oyunu kullanmaya geldiğini söyledi.



Kılıç, bu yılki oy kullanma oranın önceki yıllarla aynı olduğuna işaret ederek, oyunu Bişkek'te kullanmayan vatandaşların, Türkiye'deki gümrük kapılarında oy kullandıklarını anladıklarını ifade etti.



Büyükelçi Kılıç, büyükelçilik binasında cumartesi ve pazar günü gerçekleşen oy verme işlemlerinin huzurlu ve barışçıl bir ortamda yapıldığının altını çizdi.



Kılıç'ın gözetiminde açılan sandıktaki oy zarfları sayıldıktan sonra diplomatik kurye ile Türkiye'ye ulaştırılacak.