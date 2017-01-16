Kırgızistan'da Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Türk kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.



ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Yetkililer, olayda hayatını kaybeden sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk da bulunurken, havalimanı yakınlarında bulunan 15 binada hasar meydana geldi. Bir görgü tanığı uçağın insanlar uyuduğu sıralarda evlerin üzerine düştüğünü ifade ederek, olayda ailelerin hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Öte yandan Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev'in, olayın ardından Çin ziyaretini iptal ettiği bildirildi. - BİŞKEK