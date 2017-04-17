Kırgızistan'da Kutlu Doğum Haftası

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kutlu Doğum Haftası, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla kutlandı.



Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Bişkek Spor Sarayı'nda yoğun katılımla düzenlenen programa, Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Büyükelçiliğin Eğitim Müşaviri Recep Sula'nın yanı sıra Kırgız din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edildi.



Programda Hz. Peygamber'in aile hayatını anlatan Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev, Türkiye'ye ve Din Hizmetleri Müşavirliğine teşekkür ederek, "Kırgızistan ile Türkiye arasında birlik ve beraberlik daima korunsun. İlişkilerimiz güçlensin. Aramızda iman ve ahiret dostluğu var olsun. Allah, bizi fitneden saklasın." dedi.



Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal da Diyanet İşleri Başkanlığının 1989 yılından bu yana Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyerek Hz. Muhammed'i dünyaya anlattığını söyledi.



Ünal, Başkanlık tarafından bu yılki Kutlu Doğum temasını "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlendiğini belirtti.



İman Manevi Kültürü Geliştirme Vakfı Başkanı Nurjigit Kadırbekov, toplumda güvenin sağlanması, aile içinde muhabbetin artması ve güven ilişkisinin sağlıklı zemin üzerinde kurulması için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.



Program çerçevesinde Kırgızistan'da görev yapan din adamları, Kırgızistan İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle ilahiler okudu, vatandaşlara çiçeklerin yanı sıra İslam, Din Hakikat, Müslümanın El Kitabı, İslam, İman ve İbadet, Hz. Muhammed Mustafa, Mübarek Aile Ocağı adlı dini kitaplar dağıtıldı.



Kırgız ve Türk bayraklarıyla donatılan sahnede okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından program sona erdi.