Kırgızistan'da Kgaö Gayriresmi Toplandı
Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.
Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi (AEYK) toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in ev sahipliğinde, Bişkek Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya dört üye ülkenin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın yanı sıra üye olmayan Moldova'nın Devlet Başkanı İgor Dodon ve AEYK Kurulu Başkanı olarak görev yapan Tigran Sarkisyan da katıldı.
Toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği'nde (AEB) "gözlemci statüsü" adı altında yeni bir mekanizma ihdas edilmesine karar verilerek, Moldova'nın gözlemci olarak başvurusu alındı.
AEB üyesi ülkelerin liderleri, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, birliğin kurulmasından bu yana geçen üç yıllık sürede elde edilen başarılar ve karşılaşılan sorunlara dair görüş alışverişinde bulundu.
Toplantının sonunda ülke devlet başkanları, birliğin idaresini ilgilendiren konular ve atamalara ilişkin altı belgeye imza attı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, toplantının açılış konuşmasında, Moldova'nın AEB'ye gözlemci statüsüyle ilgili talebinin kabul edildiğini söyledi.
Moldova Devlet Başkanı Dodon, 2014'ten bu yana Moldova'nın Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasının bulunduğunu fakat bunun başka birliklerle iş birliğini engellemediğini belirtti.
AEB'nin, ülkelere gözlemci statüsü verme gibi bir tecrübesinin olmadığına dikkati çeken Dodon, ülkesinin başvurusunun kabulü konusunda prensipte mutabık olan üye ülkelere teşekkür etti.
Dodon, "AEB'nin, gözlemci statüsüne dair kesin kararını en kısa zamanda vereceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Moldova Devlet Başkanı Dodon, AEB'nin Moldova ile ilgili kararıyla, örgütle yakınlaşma niyetindeki diğer ülkelere ve uluslararası ortaklara önemli bir mesaj vermiş olacağını kaydederek, "AEB ile yakınlaşma konusunda niyetimiz ciddi. Birlikle daha fazla yakınlaşmak için adımlarımızı çok daha emin atacağız. Moldova, entegrasyonda önemli bir adım attı. Bunun devamı gelecek." diye konuştu.
KGAÖ, gayriresmi toplandı
AEYK toplantısının ardından Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin devlet başkanları da gayriresmi toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Kongre Salonu'ndaki toplantıya AEB üyelerinin yanı sıra KGAÖ üyesi Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman da katıldı.
Bölgesel güvenlik konularının ele alındığı zirvenin ardından KGAÖ Genel Sekreter Yardımcısı ve Geçici Genel Sekreteri Valeriy Semerikov, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda KGAÖ Genel Sekreterliği görevine 2 Mayıs itibarıyla Yuriy Haçaturov'un atanmasına oy birliği ile karar verildiğini söyledi.
Belarus'un bu yıl örgütün dönem başkanlığını üstlendiğini aktaran Semerikov, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun, üye ülkeleri dönem başkanlığı için planladıkları etkinlikler konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.
Örgütün önceki Genel Sekreteri Nikolay Borduja, 2003 yılından 2017 yılına kadar görevini sürdürmüştü.
AEYK'nin gelecek toplantısı, ekim ayında Moskova'da yapılacak.