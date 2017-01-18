Kırgızistan'da Kargo Uçağının Düştüğü Bölgede İnceleme Çalışmaları Başladı

Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK) heyeti, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önceki gün düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının enkazının bulunduğu yerde çalışmalarına başladı.



Kırgızistan Ulaştırma ve Yol Bakanı Jamşitbek Kalilov, Daça Su yerleşim biriminde gazetecilere yaptığı açıklamada, Devletlerarası Havacılık Komitesinden Leonid Kaşirskiy başkanlığında 6 kişilik uzman heyetin kaza yerinde çalışmalarına başladığını bildirdi.



Kalilov, heyetin, Sivil Havacılık Kazalarını Önleme ve İnceleme İşbirliği Anlaşması çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, "Heyet üyeleri üç gruba ayrıldı. Birinci grup, enkaz alanında çalışmalar da bulunacak. İkinci grup, Uluslararası Manas Havaalanı temsilcileriyle görüşecek. Üçüncü grup da Hava Trafik Kontrol Devlet Kurumunda çalışmalar yürütecek." dedi.



Bakan Kalilov, heyetin kazanın nedeniyle ilgili tarafsız bir soruşturma yürüteceğini sözlerine ekledi.



Moskova'dan gelen heyete, Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) iki uzmanı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer de eşlik ediyor.



Türk kargo uçağında pilotların konuşmalarını kaydeden Kokpit Ses Kayıt (CVR-Cockpit Voice Recorder) ile Uçuş Veri Kayıt (FDR-Flight Data Recorder) sisteminden oluşan kara kutular bulunmuştu.



ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağının, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında bulunan Daça Su'da evlerin üstüne düşmesi sonucu 37 kişi yaşamını yitirmişti.