Kırgızistan'da İhracat Geriledi, İthalat Arttı
Kırgızistan'ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.
Kırgızistan'ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı. Ülkede ihracat yüzde 2,8 gerilerken, ithalat yüzde 10,4 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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