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Kırgızistan'da İhracat Geriledi, İthalat Arttı
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Kırgızistan'da İhracat Geriledi, İthalat Arttı

Kırgızistan'ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Kırgızistan'da İhracat Geriledi, İthalat Arttı

Kırgızistan'ın dış ticareti, bu yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı. Ülkede ihracat yüzde 2,8 gerilerken, ithalat yüzde 10,4 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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Kırgızistan, Dış Ticaret, İhracat