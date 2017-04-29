Kırgızistan'da Heyelanda Kayıp 24 Kişiyi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

- Ayu köyü sakinleri

Toprak kaymasının yaşandığı yerden detaylar

Yıkık evlerden detaylar

Vatandaşların bekleyişi

Arama kurtarma çalışmaları

Başbakan Ceenebekov'un konuşması

Meclis Başkanı Tursunbekov'un konuşması

Vatandaşların konuşmaları BİŞKEK - Kırgızistan'ın Oş bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp olan 24 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.



Toprak kaymasının yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Başbakan, Meclis Başkanı, milletvekilleri vatandaşların sorunların devletin güvencesi altında olduğunu vurguladı.