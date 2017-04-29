Kırgızistan'da Heyelanda Kayıp 24 Kişiyi Arama Çalışmalarına Ara Verildi
- Ayu köyü sakinleri Toprak kaymasının yaşandığı yerden detaylar Yıkık evlerden detaylar Vatandaşların bekleyişi Arama kurtarma çalışmaları Başbakan Ceenebekov'un konuşması Meclis Başkanı Tursunbekov'un konuşması Vatandaşların konuşmaları BİŞKEK - Kırgızistan'ın Oş bölgesinde meydana gelen...
- Ayu köyü sakinleri
Toprak kaymasının yaşandığı yerden detaylar
Yıkık evlerden detaylar
Vatandaşların bekleyişi
Arama kurtarma çalışmaları
Başbakan Ceenebekov'un konuşması
Meclis Başkanı Tursunbekov'un konuşması
Vatandaşların konuşmaları BİŞKEK - Kırgızistan'ın Oş bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp olan 24 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Toprak kaymasının yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Başbakan, Meclis Başkanı, milletvekilleri vatandaşların sorunların devletin güvencesi altında olduğunu vurguladı.