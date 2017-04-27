Kırgızistan'da "Güvenlik 2017" Tatbikatı Düzenlendi

Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri, "sınırda olası olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından büyük çaplı bir harekatı yönetme" temalı bir tatbikat düzenledi.



Genelkurmay Başkanlığı Basın Merkezi, "Güvenlik 2017" adı verilen eğitim tatbikatının, sivil ve askeri kurumlar arasında uyumu artırmak ve istikrarın sağlanmasına yönelik pratik önlemleri geliştirmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.



Issık Gölü bölgesinde Edelveys'de düzenlenen tatbikata, İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Çuy Bölge Valiliği, ilçe kaymakamlıkları, Bişkek ve Tokmok belediyeleri de destek verdi.



Tatbikatta, olağanüstü hal ilan edilen bölgede stratejik kurumların korunması, savunması, kampların kurulması, kurumlar arası koordinasyon ve birliklerin kabiliyeti sınandı.



"Güvenlik 2017"ye katılan asker, kara ve hava araçları ile ekipman sayısına ilişkin bilgi verilmedi.