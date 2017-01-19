Kırgızistan'da düşen ACT şirketine ait kargo uçağının pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, yarın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kılınacak cenaze namazını müteakip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.
Hong-Kong-Bişkek seferini yaparken 16 Ocak'ta Kırgızistan'da düşen uçakta hayatını kaybeden 60 yaşındaki emekli Albay Pilot Gürcan Dırancı, yarın Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Gürcan Dırancı'nın na'şı, Yenişehir'de kılınacak cenaze namazını müteakip Balıkesir'in Ayvalık ilçesine defnedilecek.
Yenişehir'de yaşayan yeğeni Tamer Dırancı, "Amcamızın cenazesi bugün İstanbul'a getirilecek ve ACT şirketinde tören düzenlenecek. Ardından cenaze Yenişehir'e getirilecek. Yarın Hatuniye Camii'nde namazı kılındıktan sonra amcamız Ayvalık'a toprağa verilecek" dedi. - BURSA
Kırgızistan'da Düşen Uçağın Pilotu Yarın Toprağa Verilecek
Kırgızistan’da düşen ACT şirketine ait kargo uçağının pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, yarın Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kılınacak cenaze namazını müteakip Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.
Kırgızistan'da düşen ACT şirketine ait kargo uçağının pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, yarın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kılınacak cenaze namazını müteakip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.