Kırgizistan'da Düşen Türk Uçağıyla İlgili Pakistan'dan Taziye Mesajı

Hong Kong'dan havalanan Türk kargo şirketine ait jet uçağı Kırgızistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim birimine düştü. Kazada dördü mürettebat, 33'ü de köyde yaşayanlar olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetti. Dördü ağır 10 kişi yaralandı.

Yaşanan elim kaza ile ilgili Pakistan Dışişleri Bakanlığı bir taziye mesajı yayınladı.

İşte Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın taziye mesajı:

Türk ve Kırgız uyruklu 37 kişinin kaybıyla sonuçlanan ve İstanbul'a giden Türk kargo uçağının Kırgızistan'da düşmesiyle yaşanan üzücü hava trajedisini kederle ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

"PAKİSTAN, TÜRK VE KIRGIZ KARDEŞLERİYLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR"

Pakistan Hükümeti ve halkı en içten başsağlığı dileklerini Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın kardeş insanlarına ve bu trajik kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine iletmek ister. Pakistan bu acılı zamanda Türk ve Kırgız kardeşleriyle güçlü bir dayanışma içerisinde durmaktadır.