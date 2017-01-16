Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Olay yerinden çekilmiş enkaz görüntülerinde uçağın arka yarısı bütün halinde yere çakılmış olarak görülüyor.
Görüntü Dökümü:
-Uçağın arka gövde enkazından görüntü
-Yıkılan evlerin enkazı
-Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri
-Uçaktan yere saçılmış eşyalar
-Mürettebatın olabileceği tahmin edilen bir mont
-Eşyalar arasında oyuncak ayı
Görüntüler dış haber sırasına geçildi - Bişkek
Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağının Enkazından Görüntüler
Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü.
Bişkek Manas Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Olay yerinden çekilmiş enkaz görüntülerinde uçağın arka yarısı bütün halinde yere çakılmış olarak görülüyor.
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