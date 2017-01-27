Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağı - Yükleme Uzmanı Melih Arslan'ın Cenaze Namazı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan yükleme uzmanı Melih Arslan'ın cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından Muğla'ya gönderildi.



DNA testiyle Melih Aslan olduğu tespit edilen cenaze, Bişkek morgundaki işlemlerin ardından yakınları ve şirket yetkililerine teslim edilerek, Türk Hava Yollarına ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanına gönderildi.



Ataköy 5. Kısım Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aslan'ın eşi Fatma Aslan, kardeşi Fatih Aslan'ın yanı sıra yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.



Aslan'ın eşi Fatma Aslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından cenaze, Aslan'ın memleketi Muğla'ya gönderildi.



Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.



Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Uçuş Teknisyeni İhsan Koca ve Yükleme Uzmanı Melih Aslan da bulunuyordu.



Uçağın düştüğü Daça Su'da 35 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.