Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesi defnedildi.



DNA testiyle Aslan'a ait olduğu tespit edilen cenaze, Bişkek'te bulunduğu morgdaki işlemlerin ardından yakınları ve şirket yetkililerine teslim edildi. Aslan'ın cenazesi, Türk Hava Yollarına ait uçakla önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul'daki törenin ardından da Muğla'ya getirildi.



Aslan için Menteşe ilçesi Akyol Mahallesi'ndeki Şeyh Muslihittin Camisi'nde cenaze namazı kılındı.



Aslan'ın eşi Fatma Aslan, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.



Cenazeye, Aslan'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş katıldı.



Bişkek Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, havalimanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim yerine düşmüştü.



Kazada Aslan ile kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, uçuş teknisyeni İhsan Koca ve yerleşim yerindeki 35 kişi hayatını kaybetmişti.