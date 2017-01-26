Kırgızistan'da Düşen Kargo Uçağı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında 10 gün önce düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan yükleme uzmanı Melih Arslan'ın cenazesinin İstanbul'a gönderileceği bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'dan Bişkek'e gelen adli tıp uzmanı, uçak kazası sonrasında morga kaldırılan ve kimliği belirlenemeyen cenazenin teşhisi için DNA örneğini alarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü.



DNA testiyle cesedin yükleme uzmanı Melih Arslan'a ait olduğu teyit edilerek Kırgızistan ve Türkiye dışişleri bakanlıklarına iletildi.



Uçak kazasında yaşamını yitiren yükleme uzmanı Melih Aslan'ın cenazesi, Bişkek morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları ve şirket yetkililerine teslim edildi.



Aslan'ın cenazesi bu gece Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Bişkek'ten İstanbul'a gönderilecek.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.





Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Uçuş Teknisyeni İhsan Koca ve Yükleme Uzmanı Melih Aslan da bulunuyordu.



Uçağın düştüğü Bişkek'e 25 kilometre uzaklıktaki Çuy bölgesi Sokuluk ilçesi Daça Su yerleşim biriminde 35 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.