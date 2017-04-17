Kırgızistan'da Darbe Planı Davasında Karar

Kırgızistan'da mahkeme, iktidarı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla bir yıl önce gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan 3 sanık hakkındaki kararını açıkladı.



Bişkek Pervomay ilçe Mahkemesinde, basına kapalı olarak görülen davada, ülkenin devrik liderlerden Askar Akayev'in yakınlığı ile bilinen ve eski Devlet Sekreteri Dastan Sarıgulov (70), enerji uzmanı Ernest Karıbekov (51), eski Celalabad Valisi Bektur Asanov (48) ve Çındık Partisi kurucusu ve eski milletvekili Kubanıçbek Kadırov (47) "iktidarı ele geçirmeye teşebbüs ve güvenlik birimlerine mukavemetten" suçlu bulundu.





Mahkeme, söz konusu suçlar nedeniyle Ernest Karıbekov'u 20 yıl, Bektur Asanov'u 12 yıl ve Kubanıçbek Kadırov'u 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.



Sarıgulov'un sağlık durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, zanlıyı 4 yıl süreyle şartlı tahliye etti.



Öte yandan zanlıların avukatlarının, iddianamedeki suçlamaları reddederek, bir üst mahkemeden hapis cezasının kaldırılmasını isteyeceği belirtildi.



Geçen yılbaşında, Özbek-Kırgız sınırında yaşanan gerilimden yararlanarak iktidarı devirmek için birçok seçeneği içeren planın konuşulduğu, internette yayılan ses kaydının zanlılara ait olduğu ileri sürülmüştü.