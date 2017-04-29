Kırgızistan'da Bir Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

Kırgızistan'ın güneyindeki yerleşim biriminde toprak kayması sonucu 24 kişinin ölmesi üzerine ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu yerleşim biriminde bu sabah meydana gelen heyelanda 24 kişinin toprak altında kaldığı belirtilerek, "Trajedi vatandaşlarımızın hayatına mal oldu." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, olayda hayatını kaybedenler için yarın bir günlük yas ilan edildiği duyuruldu.





Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, afetzedelere de her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.



Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da toprak altında kalan 7 aileden, 9'u çocuk 24 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



Ayrıca bin 308 nüfuslu Ayu'da, 85 kişinin güvenli bölgelere nakledildiği vurgulandı.



Öte yandan Bakanlık, daha önce heyelana karşı gerekli uyarıların yapıldığını ancak bölgedekilerin uyarıları dikkate almadığını belirtti.