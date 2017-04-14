Kırgızistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Toplantısı Yapıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev başkanlığında, Avrasya Ekonomik Birliği toplantısı yapıldı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev başkanlığında, Avrasya Ekonomik Birliği toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev başkanlığında bugün Avrasya Ekonomik Birliği toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ve Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon da katıldı.
Moldova, yapılan bu toplantıya gözlemci olarak katıldı. - BİŞKEK