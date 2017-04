Kırgızistan'da 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu yapıldı.





KTMÜ ev sahipliğinde, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ve Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi (KYDMKÜ) iş birliğiyle KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu koordinasyonunda yapılan 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Sempozyuma, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Camankulov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, ev sahibi ve konuk üniversitelerin rektörleri, bilim adamları, araştırmacılar, turizm işletmelerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Büyükelçi Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Dünyası Turizm Sempozyumu'nun Türk dünyasında turist hareketliliğine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Kılıç, turizmin, tanıtma ve gelir getirme gibi iki amacının bulunduğunu belirterek, turizmin gelişiminde insanlar arası ve kültürler arası etkileşimin önemine dikkati çekti.



Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Camankulov, Türk dünyasında halkların birbirine ilgisinin, ülkeler arasındaki turizm potansiyelinin yeniden keşfedilmesini sağladığını kaydetti.



Camankulov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın ülkenin dünyadaki imajına ve tanıtılmasına büyük katkı sağladığını anımsattı.



KTMÜ Rektörü Balcı da dünyada endüstri, ticaret ve hizmeti başarılı şekilde birleştirenlerin turizm sektöründe başarıya ulaşacağını vurgulayarak, bu duruma Türkiye'yi örnek gösterdi.



Türk dünyasının, büyük medeniyetleri barındıran bir coğrafya olduğunun altını çizen Balcı, "Burası kadim, dünya tarihinin yazıldığı coğrafyalardan biri. Bizim bölgemizi ve tarihimizi, dünya coğrafyasında ve tarihinde bir an için görmezden gelsek ne dünya coğrafyasını doğru dürüst tanımlamak ne de tarihi anlamak mümkün olur. Bunun için Türk dünyası her zaman önemini koruyacak ve keşfedilmeye devam edecek." dedi.



KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Türk dünyasının tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığına işaret ederek, "Eskiden beri burada ticaret yapılıyordu. Turistler bu yerlerde geziyordu. Turistlerin, Türk dünyasına ilgisi her zaman canlı olacaktır." diye konuştu.



KÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, sempozyum çerçevesinde Türk Dünyası Turizm Platformu kurmayı ve faaliyete geçirmeyi planladıklarını bildirdi.



Sempozyum kapsamındaki etkinliklere KKTC, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'daki üniversiteleri de davet eden Aydın, Türk dünyasının beraber hareket etme prensibinden taviz vermemesi gerektiğinin altını çizdi.



KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Barış Erdem, sempozyuma Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Rusya Federasyonu, Moğolistan ve Güney Kore'den 150 kişinin katıldığını belirtti.



Erdem, 22 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek sempozyumda 126 bildirinin okunacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından katılımcılara plaket takdim edildi.



Türk dünyasında turizmi ele almak için yapılan sempozyumların ilki Kastamonu Üniversitesinde, ikincisi de Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesinde yapılmıştı.