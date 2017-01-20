Kırgızistan'da 20 Ocak Katliamı'nın Kurbanları Anıldı

Kırgızistan'da, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolüne dönüşen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anıldı.



Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orudjev, 20 Ocak Katliamı'nın 27. yılında düzenlediği toplantıda, "20 Ocak Katliamı'nın sadece Azerbaycanlılara değil tüm Türk dünyasına yönelik yapılmış bir katliam" olduğunu söyledi.



Büyükelçi Orudjev, toplantıdan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen katliamın acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, "20 Ocak Katliamı sadece Azerbaycanlılara değil tüm Türk dünyasına ve insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır." ifadesini kullandı.



Haklı taleplerini dile getirmek için meydanda toplanan sivilleri hedef alan katliamı kınadığını ifade eden Orudjev, "Ne yazık ki, Azerbaycan'ın yakın tarihinde böyle acı günler, böyle kaderli günler ve katliamlar çoktur." diye konuştu.



"Kanlı Ocak"



1990 yılının başlarında, Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.



Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150'ye yakın sivili katletti, yüzlerce kişiyi ise yaraladı.



Şehitler, yüz binlerin katılımıyla, gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla, Şehitler Hiyabanı'na defnedildi.



Azerbaycanlılar 27 yıldır her 20 Ocak'ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor.