Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev Özbekistan'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Özbekistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'i ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.



Atambayev, çalışma ziyareti için geldiği Özbekistan'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Semerkant'ın tarihi Şahi Zinde Külliyesi'ndeki Hazret Hızır Mezarlığı'nda bulunan Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarını ziyaret etti.



Semerkant'taki Forumlar Sarayı'nda bir araya gelen iki lider iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleleri ele aldı.



Mirziyoyev, iki ülke heyetlerinin son dönemlerdeki karşılıklı ziyaretlerinin, Kırgız ve Özbek halklarınca uzun süredir beklenen bir gelişme olduğunu aktardı. İlişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini, iki ülkenin ticari ve ekonomik alanlarda büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Mirziyoyev, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticari mal dönüşümünün daha da arttırılmasının ortak çabalarla mümkün olduğunu vurguladı.



Atambayev de cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Mirziyoyev'i bir kez daha kutladı. Daveti nedeniyle Mirziyoyev'e teşekkür eden Atambayev, Mirziyoyev'in Özbekistan halkının beklediği bir lider olduğunu söyledi.



İki ülke halklarının geçmişte Kokand Hanlığı çatısı altında birlikte yaşadığını hatırlatan Atambayev, "Bizler, bundan sonra da halklarımızın sınırları hissetmemesi için çaba göstermeliyiz" ifadesini kullandı.



Özbekistan ile Kırgızistan arasında Ebedi Dostluk Anlaşması'nın 20 yıl önce Taşkent'te imzalandığına işaret eden Atambayev, "Bugün, söz konusu anlaşmanın imzalanmasının yıl dönümünde, bizler iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açıyoruz" diye konuştu.



Aşırıcılığın bölge istikrarı için bir tehdit olduğunu ve buna karşı ortak mücadele yürütülmesin gerektiğini vurgulayan iki lider, Afganistan'daki durumun istikrara kavuşturulmasının tüm bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulaşım koridorlarının oluşturulması ve ekonominin daha da geliştirilmesi için önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.



Görüşme sırasında, Orta Asya'yı Kırgızistan üzerinden Çin ile bağlayacak demiryolu projesi de ele alındı. Özbek tarafı, bu çerçevede söz konusu demiryolu inşaatında yer almaya hazır olduğunu kaydetti.