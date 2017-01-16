Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.
ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağı, Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düştü. Hong Kong'dan havalandığı bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağının elverişsiz hava şartları sebebiyle inişe geçtiği sırada düştüğü iddia edildi. Arama kurtarma çalışmalarına binden fazla görevli katılırken, olayda yaralanan 15 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti. - BİŞKEK
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Abulgaziev: "Uçak Pilot Hatası Nedeniyle Düştü"
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammetkaly Abulgaziev, uçağın pilot hatası nedeniyle düştüğünü iddia etti.
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